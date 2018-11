Ericsson erhöht dank 5G Umsatzprognose für 2020

Dublin (APA/Reuters) - Die zuletzt eher schwachen Konjunkturdaten machen EZB-Chef Mario Draghi nicht nervös. Er räumte am Donnerstag bei einer Anhörung in Irland zwar ein, dass jetzt viele Umfragen schwächer als erwartet ausgefallen seien. Dennoch setze sich der Aufschwung der Wirtschaft in der Eurozone fort. Die Wirtschaft stehe insgesamt auf einem breiten Fundament.