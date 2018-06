E.ON baut großen Solarpark in Texas

Düsseldorf (APA/Reuters) - Der deutsche Energiekonzern E.ON treibt in den USA den Ausbau des Geschäfts mit erneuerbarer Energie voran. E.ON errichte im US-Bundesstaat Texas eine Anlage mit einer Leistung von 100 Megawatt, teilte der Versorger am Dienstag mit. Das Projekt mit den Namen West of the Pecos werde aus 350.000 Photovoltaikmodulen bestehen und auf einer Fläche von 271 Hektar gebaut.

Dies entspreche der Fläche von rund 550 Fußballfeldern. Wie hoch die Investitionen sind, ließ der Konzern offen. Einen Teil des von der Anlage in den ersten 20 Jahren erzeugten Stroms habe E.ON bereits verkauft. Kunde sei der Konzern SK E&S, einer der größten Versorger Südkoreas.

E.ON will im Zuge der Zerschlagung des Energiekonzerns Innogy sein Ökostromgeschäft an die Innogy-Mutter RWE abgeben und sich auf Strom- und Gasnetze, den Vertrieb und Dienstleistungen konzentrieren. Bis zum geplanten Abschluss des Deals Ende 2019 will E.ON seine Investitionen in den Ökostrom aber weiter vorantreiben.