Energiekonzern Vattenfall kehrte 2017 in Gewinnzone zurück

Stockholm (APA/Reuters) - Der auch in Deutschland breit aufgestellte schwedische Energiekonzern Vattenfall hat erstmals seit Jahren wieder unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Nach Steuern sei das Ergebnis 2017 auf 9,6 Mrd. Schwedische Kronen (972,8 Mio. Euro) gestiegen, teilte der Versorger heute, Mittwoch, mit. Im Vorjahr hatte der Konzern noch einen Verlust von rund 2 Mrd. Kronen eingefahren.

Vattenfall habe unter anderem von Zuwächsen in der Stromerzeugung aus Atomkraft- und Wasserkraftwerken sowie aus der Windenergie profitiert. Nach dem ersten Jahresgewinn seit fünf Jahren kündigte Vorstandschef Magnus Hall an, dass der Konzern dem schwedischen Staat als Eigentümer eine Dividende in Höhe von 2 Mrd. Kronen zahlen wolle.

"Wir können uns nicht bequem zurücklehnen", sagte Finanzchefin Anna Borg. Es werde weitere Einsparungen geben. So sei der Konzern nach dem Verkauf des deutschen Braunkohlegeschäfts deutlich kleiner geworden. Die Strukturen müssten daran angepasst werden. Bei den Stabsfunktionen und in Servicebereichen sollen 2 Mrd. Kronen eingespart werden. In Deutschland ist der Konzern insbesondere im Strom- und Gasvertrieb in Berlin und Hamburg stark aufgestellt. Insgesamt beliefert der Versorger in Deutschland mehr als drei Millionen Menschen.