Energiekonzern E.ON steigerte Gewinn im Auftaktquartal

Hannover (APA/Reuters) - Der deutsche Zulieferer Continental sieht sich dank Rekordaufträgen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Konzern mit Sitz in Hannover bekräftigte am Dienstag die jüngst gesenkte Prognose einer operativen Umsatzrendite von mehr als 10 (Vorjahr 10,9) Prozent. Der Auftragseingang der Automotive Group kletterte um 15 Prozent auf 11 Mrd. Euro und war damit den Angaben zufolge so hoch wie nie zuvor.