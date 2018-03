Einzelhandel in EU im Jänner gesunken - In Österreich gestiegen

Luxemburg/Wien (APA) - Österreichs Einzelhandel konnte im Jänner dieses Jahres um 0,7 Prozent zulegen. In der gesamten EU sowie in der Eurozone wurde dagegen ein Rückgang um 0,1 Prozent registriert.

Die höchste Steigerung gab es in Lettland (2,1 Prozent), Finnland (1,3 Prozent) und Ungarn (1,1 Prozent). Österreich folgte auf Platz vier.

Die stärksten Rückgänge mussten Estland (-2,4 Prozent), Belgien (-1,6 Prozent) und Malta (-1,4 Prozent) hinnehmen.

Im Jahresvergleich - Jänner 2017 zu Jänner 2018 - gab es ein Plus von 2,7 Prozent in der EU und einen Zuwachs von 2,3 Prozent in der Währungsunion. Österreich verzeichnete im Jahresabstand ein Wachstum von 0,7 Prozent. Das stärkste Plus fuhr dabei Rumänien (11,0 Prozent) ein. Lediglich Estland (-0,9 Prozent) und Belgien (-0,2 Prozent) mussten Rückgänge hinnehmen.