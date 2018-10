EBRD-Direktorin: Auch Investoren aus China sind am Balkan willkommen

Wien/London (APA) - Fehlende oder veraltete Infrastruktur hemmt nach wie vor den wirtschaftlichen Aufholprozess im Südosten der Donauregion. "Der Investitionsbedarf für Infrastruktur in der Region ist gewaltig", sagt die seit dem Sommer für die Westbalkan-Länder zuständige Regionaldirektorin der Entwicklungsbank EBRD, Zsuzsanna Hargitai.

Zusätzlich zu den Mitteln, die von der EU, internationalen Finanzinstitutionen oder über Staatsanleihen bereitgestellt werden, seien externe Geldgeber daher "mehr als willkommen", sagte Hargitai am Dienstag am Rande des "Danube Region Business Forum" in der Wirtschaftskammer in Wien zur APA. Das gelte auch für chinesische Investoren, die am Balkan immer mehr Flagge zeigen und zum Teil mit Argwohn betrachtet werden.

"Aus der Sicht der EBRD ist aber wichtig, dass sich diese Projekte - auch wenn wir nicht an ihnen beteiligt sind - an die gleichen Umwelt- und Sozialstandards halten wie wir", sagte Hargitai.

Johann Sollgruber, Berater der EU in Handelsfragen, sieht das verstärkte Engagement chinesischer Konzerne in Südosteuropa kritischer. "Im Grunde hat die Europäische Kommission überhaupt nichts gegen chinesisches Kapital. Kapital bewegt sich frei und Kapital für Infrastruktur ist willkommen. Aber Projekte, die China im Rahmen der Silk Road Initiative gerade in Griechenland, aber vor allem auch in den ex-jugoslawischen Staaten gemacht hat, haben uns gezeigt, dass die regionale Wertschöpfung fehlt", sagte Sollgruber im Gespräch mit der APA. "Sie haben etwa eine Donaubrücke in Belgrad gebaut, aber die Ingenieure kommen aus China, der Stahl und der Beton und auch die Fachkräfte kommen aus China. Nach zwei Jahren wird das übergeben und die Stadt Belgrad und Serbien zahlen dann die nächsten 40 Jahre fünf Prozent Zinsen an die chinesische Entwicklungsbank."

Ein Problem habe die EU auch mit dem erzwungenen Technologie-Transfer nach China. "Wenn ein europäisches Unternehmen - ich kenne das Problem von der voestalpine - in China aktiv ist, dann fordern die Chinesen oft 'gib mir deine Patente, gib mir dein Know-how'. Hier wollen wir ein level playing field. Auch die Chinesen, die etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz sehr weit sind, sollen ihre Erfindungen mit europäischen Investoren teilen." Problematisch sei es außerdem, dass mehrheitlich staatliche chinesische Unternehmen Firmen und Technologie in Europa aufkaufen würden. "Das ist auch unverhältnismäßig, weil in Europa gibt es ein starkes Wettbewerbsrecht, das es etwa einem deutschen Unternehmen verbieten würde, mit öffentlichen Geldern ein französisches High-Tech-Unternehmen zu kaufen."

Ein Problem der Europäer selbst sei, dass sie viel zu lange für Projektbeschlüsse brauchen. So gebe es etwa die Vision, den Hafen Saloniki über einen 600 km langen Kanal mit Belgrad zu verbinden, oder die Region um das kroatische Vukovar über einen 30 km langen Kanal mit der Save. In Europa werde über solche Projekte zehn oder zwanzig Jahre nachgedacht, während etwa chinesische Investoren schon nach kurzer Prüfung der Projektdaten den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Belgrad und Budapest beschlossen hätten.

Dennoch dürfe man die Bedeutung chinesischer oder auch russischer Investoren in der Region nicht überbewerten, meinte Sollgruber. Was die EU aus verschiedenen Fördertöpfen in Bulgarien und Rumänien investiert habe, "das haben die Russen in der Vergangenheit nie in diesem Teil der Welt investiert und werden auch die Chinesen nie investieren". Der Vorschlag der EU-Kommission weise allein Rumänien für den Zeitraum 2021 bis 2027 27,2 Mrd. Euro zu, das sei eine Steigerung um 8 Prozent gegenüber den vorangegangenen sieben Jahren. Bulgarien solle dem Vorschlag zufolge 8,9 Mrd. Euro bekommen. "Der entscheidende Punkt ist: Es gibt Fonds, Gelder und Förderungen, die abrufbar sind, aber es gibt zu wenig Projektentwicklungen, eine zu langsame Projektumsetzung und auch zu lange Verfahren."

Vor allem Deutschland und Österreich hätten größtes Interesse an einer Erweiterung der EU um die Westbalkan-Länder, und auch das künftige Vorsitzland Rumänien würde den Nachbarn Serbien gerne in der EU sehen, sagte Sollgruber. Allerdings sei die Finanzierung der Erweiterung durch den Brexit schwieriger geworden. "Mit dem Austritt Großbritanniens verliert die EU 15 Prozent ihres Netto-Haushaltsbeitrags pro Jahr und eine Wirtschaftskraft, die so groß ist wie die 19 kleinsten Länder in der EU."

Die EBRD sei einer der führenden Investoren in den Westbalkan-Staaten Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina, sagte EBRD-Direktorin Hargitai. Im Durchschnitt investiere die EBRD rund eine Milliarde Euro pro Jahr in der Region. "Wir sind aber nachfragegetrieben", erklärte sie, man brauche also Investitionsprojekte, an denen man sich beteilige. "Das Ziel der EBRD ist es nicht, die eigenen Investitionen zu erhöhen, sondern die Investitionen insgesamt zu steigern." So arbeite man etwa in Serbien am Projekt "IPO Go!", das es kleinen und mittleren Unternehmen ermöglichen solle, über die Börse Kapital von internationalen Investoren aufzunehmen.