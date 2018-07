Easyjet zu Verhandlungen für Einstieg bei Alitalia bereit

Rom/London (APA) - Easyjet ist weiterhin an Verhandlungen für den Einstieg bei der Alitalia interessiert, auch wenn diese auf Druck der Regierung in Rom weiterhin in italienischer Hand bleiben sollte. Dies betonte Easyjet-CEO Johan Lundgren laut der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Freitagsausgabe).

"Wir bestätigten unser Interesse für Alitalias Flugsparte. Wir haben mit der Regierung noch nicht gesprochen. Wir wollen mit der Regierung reden und begreifen, was sie plant", so Lundgren.

Alitalia werde mit einer italienischen Beteiligung von 51 Prozent weiterhin Italiens Fluggesellschaft bleiben, sagte der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli im Interview mit dem TV-Sender "RaiNews24" am Mittwoch. "Wir suchen einen Partner, der sie weiter fliegen lassen kann."

Der Minister hob die "außerordentlichen Schäden" hervor, die als effizient bezeichnete Manager der Airline in den vergangenen Jahren zugefügt hätten. "Wir werden Alitalia retten", betonte Toninelli, ohne Namen möglicher Partner zu nennen.

Die vorige Regierung wollte Alitalia verkaufen. Die Airline erhielt nach eigenen Angaben drei Kaufangebote - eines von der AUA-Mutter Lufthansa und eines von Easyjet. Das dritte Angebot soll Medienberichten zufolge die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air abgegeben haben. Eine Entscheidung über einen Verkauf wurde aber im April wegen der damals noch laufenden Regierungsbildung in Rom auf Ende Oktober verschoben.