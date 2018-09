Easyjet profitiert von Ryanair-Streiks

London (APA/Reuters) - Der britische Billigflieger Easyjet sieht sich als Profiteur der Streikwelle bei dem größeren irischen Konkurrenten, der Laudamotion-Mutter Ryanair. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, dass in dem am 30. September zu Ende gehenden Geschäftsjahr der Vorsteuergewinn um mindestens 40 Prozent auf 570 bis 580 Millionen Pfund (641 bis (652 Mio. Euro) gestiegen sei.

Der Gewinn liegt damit im oberen Bereich der im Juli ausgegebenen Spanne. Damals prognostizierte Easyjet 550 bis 590 Mio. Pfund.

Neben den Flugausfällen bei Ryanair kam Easyjet nach eigenen Angaben auch zugute, dass die einstigen Rivalen Air Berlin und Monarch pleitegingen. Da es sich aber um Einmaleffekte handle, dürfte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2019 der Umsatz je Sitzplatz wohl um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich zurückgehen, warnte die Airline. Details zum Ausblick sollen bei der Vorstellung des Jahresgeschäftsberichts am 20. November folgen.