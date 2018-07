Easyjet erhöht Gewinnprognose

Zurndorf (APA) - Die burgenländische Sektkellerei Szigeti plant einen neuen Standort in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See). Baustart für das Projekt auf einem rund 25.000 Quadratmeter großen Grundstück, das die Familie Szigeti bereits erworben hat, ist Ende des Jahres. Die Fertigstellung soll Mitte 2019 erfolgen. Investiert werden rund sechs Millionen Euro, teilte der Landespressedienst am Mittwoch mit.