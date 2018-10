Easyjet bekräftigt Interesse an Einstieg bei Alitalia

Rom/London (APA) - Easyjet ist weiterhin an Verhandlungen über einen Einstieg bei der Alitalia interessiert. Der Einstieg der Briten werde jedoch im Rahmen eines Konsortiums erfolgen, teilte Easyjet nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur mit.

Gespräche mit der Regierung in Rom seien im Gange. Noch unklar sei, wann die Regierung einen Beschluss über die Verkaufsprozedur ergreifen werde. Italien feilt Medienangaben zufolge an einem Rettungsplan für Alitalia, der dem Staat einen Anteil von rund 15 Prozent an der angeschlagenen Fluggesellschaft einräumt. Zudem seien Beteiligungen von Staatsfirmen wie dem Bahnkonzern Ferrovie dello Stato (FS), sowie eines ausländischen Interessenten geplant.

Die Regierung hat Alitalia unter Sonderverwaltung gestellt, nachdem die Beschäftigten im vorigen Jahr einen Rettungsplan abgelehnt hatten. Zudem stellte der Staat ein Überbrückungsdarlehen über 900 Mio. Euro zur Verfügung und sucht einen Käufer. Die dafür gesetzte Frist läuft bis zum 31. Oktober.