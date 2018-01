Easyjet an Übernahme von Alitalia-Teilen interessiert

Rom/London (APA) - Der britische Billigflieger Easyjet ist an der Übernahme "einiger Teile" der krisengeschüttelten italienischen Airline interessiert. Gespräche seien mit den von der Regierung in Rom beauftragten Alitalia-Sonderverwaltern im Gange, bestätigte Easyjet-Chef Johan Lundgren nach Angaben italienischer Medien am Dienstag.

Das von Easyjet eingereichte Angebot entspreche den Forderungen der Sonderverwalter, berichtete der Italien-Chef der Easyjet, Frances Ouseley. Der Billigcarrier sei stark am Ausbau von Kurzstreckenflügen interessiert. Dass Easyjet ein gemeinsames Angebot mit Air France-KLM eingereicht habe, wollte Ouseley nicht kommentieren.

"Alitalias Problem sind die Verluste bei Mittelstreckenflügen. Easyjet hat Vorschläge zur Lösung dieses Problems eingereicht", erklärte Ouseley. Die Alitalia-Verhandlungen würden Zeit benötigen. In Italien seien die Ergebnisse der Easyjet positiv. "Die Zahl der Passagiere wächst wie im Rest Europas um sieben Prozent", so Ouseley.