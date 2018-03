EAG Beteiligungs AG - Familie Fries hält nun 98,9 Prozent

Wien (APA) - Die Fries Familien-Privatstiftung hält nach Abschluss eines öffentlichen Kaufangebots 98,9 Prozent der EAG Beteiligungs AG. Das Angebot wurde für 119.196 EAG-Aktien angenommen. Das seien 0,75 Prozent des Grundkapitals der EAG beziehungsweise 40,8 Prozent der vom Streubesitz vor Durchführung des freiwilligen öffentlichen Kaufangebots gehaltenen Aktien, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die EAG soll am 28. Dezember von der Wiener Börse genommen werden. Dort notiert sie derzeit im Dritten Markt. Ursprünglich war geplant, schon am 21. März die EAG zu delisten, der Termin ist bereits vor einer Woche verschoben worden. Im Laufe des Jänner 2019 sollen die Inhaber- in Namensaktien umgetauscht werden. Ein Squeeze-out für den noch verbliebenen Streubesitz ist nicht geplant.