E-Wirtschaft begrüßt grundsätzlich Einigung bei Energieeffizienz

Wien (APA) - Die österreichische Elektrizitätswirtschaft begrüßt die Einigung zwischen EU-Parlament, EU-Staaten und EU-Kommission, die Energieeffizienz in der EU bis 2030 um 32,5 Prozent zu steigern. Mit der Einigung noch unter bulgarischer Ratspräsidentschaft gebe es nun klare Vorgaben für den Zeitraum 2021 bis 2030, erklärte Oesterreichs Energie am Mittwoch in einer Aussendung.

"Damit kann sich die österreichische Präsidentschaft nun auf wichtige Fragen wie die Ausgestaltung eines sinnvollen Marktdesigns konzentrieren", sagte Leonhard Schitter, Präsident der Oesterreichs Energie, laut Mitteilung. Jetzt gelte es noch abzuwarten, wie die Regelungen für die jährliche Einsparverpflichtung im Detail ausgestaltet sind.

Die E-Wirtschaft wünscht sich dazu "praktikable rechtliche Rahmenbedingungen, die Investitionssicherheit geben, die Finanzierung von Projekten ermöglichen und mit dem Markt statt gegen den Markt wirken". Notwendig sei auch die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, sagte Schitter.

Für die Wirtschaft "ist der Zielwert ein annehmbarer Kompromiss zwischen den 40 % des Parlamentsausschusses und den 30 % des Rates", sagte Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer Österreich. Essenziell sei, dass Energieeffizienzmaßnahmen, die bis 2020 gesetzt werden, in die Periode von 2021 bis 2030 praxistauglich mitgenommen werden können. "Werden den Mitgliedstaaten keine Vorleistungen anerkannt, entstehen sinnwidrige Anreize, Maßnahmen aufzuschieben", so Schwarzer in einer Aussendung.