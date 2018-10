E-Mobilität - Wien will Busspur-Öffnung jedenfalls verhindern

Wien (APA) - Im Wiener Rathaus ist am Mittwoch das Nein zu einer Öffnung der Busspuren für Elektroautos bekräftigt worden. "Wir werden alles dafür tun, dass das nicht kommt", betonte ein Sprecher von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne). Auch die Wiener Linien sprachen sich klar dagegen aus.

Betont wurde, dass die Bevorzugung der Busse bei Ampeln dann nicht mehr möglich wäre. Denn diese wird von den Buslenkern derzeit selbst geschaltet, wie der Sprecher der Verkehrsstadträtin erläuterte. Steht der Bus hinter mehreren Pkw, sei die Beeinflussung nicht mehr möglich. "Wir sind für die Förderung von Elektromobilität, aber richtig", beteuerte er.

Laut einer Aussendung der Wiener Linien fahren jährlich 200 Millionen Fahrgäste mit den fast 130 Buslinien. Die Bevorrangung habe deshalb "oberste Priorität". Eigene Busspuren seien, so wie auch eigenständige Gleiskörper, für das schnelle Weiterkommen der Fahrgäste sowie das Einhalten der Intervalle unabdingbar, hieß es.

"Die Wiener Linien sind keinesfalls gegen E-Mobilität, denn unsere Flotte ist bereits zu 80 Prozent rein elektrisch und damit abgasfrei unterwegs. Wer emissionsfrei in Wien unterwegs sein möchte, der steigt auf die Öffis um und nicht ins E-Auto ein. Autos, egal mit welchem Antrieb sie ausgestattet sind, sorgen auf den Busspuren für Verzögerungen und machen den öffentlichen Verkehr langsamer. Diese Verzögerungen führen zu einem Zeitverlust bei den Fahrgästen und in weiterer Folge zu einem Umstieg von den Öffis auf das Auto. Und genau das wollen weder wir, noch die Stadt Wien", sagte Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.

Verwiesen wurde auch auf die Statistik: Während in einem Gelenkbus 100 Menschen und mehr Platz finden, sitzen in einem Auto im Schnitt nur 1,2 Personen. Das gelte auch für E-Autos, wie betont wurde. Der öffentliche Verkehr nutze die vorhandene Fläche deutlich effizienter. "Wir hätten gerne weiterhin eine Busspur für unsere Busse - der Name ist Programm", sagte eine Wiener-Linien-Sprecherin zur APA.