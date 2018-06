Drei Banken droht Kartellklage in Australien

Wien/Linz/Ranshofen (APA) - Weil Washington nach einer letzten Schonfrist im Handelsstreit mit der EU Ernst gemacht und 25-prozentige Strafzölle auf Importe von Stahl und 10 Prozent auf Aluminium einhebt, sind am Freitag europäische Stahlaktien schärfer in den Blick gerückt. Die Aktie der voestalpine verlor in Wien bis kurz nach 10.30 Uhr 1,70 Prozent, in der Spitze waren es heute früh zunächst einmal 3,66 Prozent Abschlag.