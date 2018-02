Dorotheum will weiteres Pfandleihhaus in Italien erwerben

Wien/Klagenfurt (APA) - Wolfgang Kulterer, der frühere Vorstandschef der Hypo Alpe Adria, ist wieder in Freiheit. Der Exbanker hat zwei Drittel seiner Haftstrafe von sechs Jahren verbüßt, am heutigen Dienstag wurde er bedingt entlassen, berichtet der "Standard" am Dienstagabend in seiner Onlineausgabe.