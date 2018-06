Dombrovskis: Deutsch-französischer Vorschlag zu Währungsunion positiv

Brüssel (APA) - Der Vizepräsident der EU-Kommission Valdis Dombrovskis hat sich positiv zu den jüngsten Vorschlägen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über eine Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion geäußert. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici erklärte, die Frage der Höhe eines eigenen Eurozonen-Budgets sei noch offen.

Jedenfalls sei das deutsch-französische Dokument "ein entscheidender Beitrag hin zu einem Kompromiss". Auch die Eurogruppe werde sich damit befassen. Noch nie vorher sei über einen Eurozonen-Haushalt gesprochen worden. Dies führe auch zu einer Stabilisierung der Eurozone. Die Frage sei noch offen, ob es Eigenmittel dafür geben könne, ob das Budget im Rahmen des gesamten EU-Haushalts angesiedelt oder ein spezifischer Eurozonen-Haushalt sein werde.

Der endgültige Wortlaut stehe aber noch nicht fest. Jedenfalls handle es sich auch um einen Beitrag, um die Gefahr einer Eurozone mit zwei Geschwindigkeiten zu bannen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass eine Einigung von Frankreich und Deutschland zwar nicht ausreiche, um eine endgültige gemeinsame Einigung zu erzielen. Aber ohne eine derartige deutsch-französische Verständigung wäre eine Einigung undenkbar.

Dombrovskis sagte, er begrüße das Vorgehen von Merkel und Macron. Wesentlich werde sein, beim Bankenpaket und der Einlagensicherung voranzukommen. Bei der Risikoverringerung ortete Dombrovskis positive Signale. "Die Quote der notleidenden Kredite liegt nach jüngsten Daten unter vier Prozent. Das ist das erste Mal seit der Krise", freute sich der stoisch wirkende Vizepräsident.

Darüber hinaus hätten die Banken ihre Kapitalpuffer erhöht. Dies seien auch gute Voraussetzungen für den Fortschritt hin zu einem Backstop von 60 Milliarden Euro für den Auflösungsfonds (SRF - Single Resolution Funds, Anm.), um auch mit einer effektiven Struktur eine Entscheidungsfindung wenn nötig über das Wochenende bei einer in Schwierigkeiten geratenen Bank treffen zu können. Dazu, so Dombrovskis, wäre es auch möglich, eine "begrenzte bedingte Befugnisübertrag an den ESM-Direktor" vorzunehmen, damit dieser entsprechende Entscheidungen treffen könne.