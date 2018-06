Disney erhöht Angebot für Fox-Geschäfte auf 71,3 Milliarden Dollar

New York/Burbank (Kalifornien) (APA/Reuters) - Im Bieterwettstreit um das Film- und Fernsehgeschäft des US-Medienkonzerns Twenty-First Century Fox hat der Unterhaltungsriese Walt Disney sein Übernahmeoffert deutlich erhöht. Wie Disney am Mittwoch mitteilte, bietet das US-Unternehmen nun 71,3 Mrd. Dollar (61,8 Mrd. Euro).

Der Betrag liegt über dem Angebot des US-Kabelkonzerns Comcast, das sich auf 65 Mrd. Dollar beläuft und Disneys ursprüngliches Offert um 20 Prozent übertraf. Fox nannte das aktuelle Disney-Offert der von Comcast "überlegen". Comcast will den Kauf von Großteilen des Imperiums von Medienmogul Rupert Murdoch komplett in bar zahlen, Disney nur zur Hälfte und den Rest in Aktien.