Die Dieselpreise sind in Österreich und Deutschland auf das Niveau des Jahres 2005 gesunken. Derzeit kostet der Liter in Österreich 0,949 Euro und in Deutschland 0.991 Euro, rechneten am Montag ÖAMTC und ARBÖ vor.

Bei einer durchschnittlichen allgemeinen Inflationsrate von rund 2 Prozent pro Jahr ergibt sie ein Preisreduktion von ca. 22 Prozent gegenüber 2005.