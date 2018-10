Diesel-Gipfel in Deutschland - Hersteller wollen Details abwarten

Berlin (APA/dpa) - Die deutsche Regierung hat sich auf ein Maßnahmenpaket gegen Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten geeinigt. Nach Angaben von SPD-Chefin Andrea Nahles gibt es dabei auch eine Verständigung zu umstrittenen Hardware-Nachrüstungen für ältere Diesel. Details des Pakets sollen heute, Dienstag, von den zuständigen Fachministern vorgestellt werden.

"Wir werden uns die Ergebnisse der Koalitionsrunde anschauen und dann die Details unseres Programms bekanntgeben", teilte der größte deutsche Autobauer Volkswagen am Dienstag in der Früh mit. Auch BMW und Daimler wollten sich erst äußern, nachdem die Regierung in Berlin Details der Einigung mitgeteilt hat.

In Österreich sind Hardware-Nachrüstungen noch nicht spruchreif. Das zuständige Verkehrsministerium will zunächst die Entscheidung des Nachbarn abwarten. "Wir schauen uns erst mal an, wie das in Deutschland läuft", hieß es vergangenen Freitag. Der Verein für Konsumentenschutz (VKI) und der ARBÖ sind für Hardware-Nachrüstung auf Herstellerkosten.