Dienstleistungsvermittler ProntoPro auch in Österreich gestartet

Wien (APA) - Der 2015 in Italien gegründete Dienstleistungsvermittler ProntoPro mit Sitz in Mailand ist seit August über die Internet-Plattform ProntoPro.at (https://www.prontopro.at) auch in Österreich vertreten. Bisher hätten sich rund 2.500 Handwerker und Anbieter anderer Dienstleistungen registriert, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Das Wiener Büro ist auch für die Schweiz zuständig.

Auf dem Online-Marktplatz bieten nicht nur Handwerker ihre Dienste an, sondern insgesamt rund 100 Berufsgruppen, von Fotografen über Installateure bis zu Fitness-Coaches und Nachhilfelehrern.

In Italien hat die Plattform nach eigenen Angaben eine Million registrierte Nutzer und rund 300.000 Anbieter von Dienstleistungen. Für Österreich rechnet ProntoPro mit rund 50.000 Anbietern in den nächsten Jahren.