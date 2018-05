Die Stadt Brüssel will Fahrverbot für alle Diesel ab 2030

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Donnerstag im Verlauf tiefer tendiert. Sorgen vor einem sich verschärfenden Handelskonflikt zwischen den USA und Europa drückten die Wall Street tiefer. Unternehmen aus der Europäischen Union (EU) müssen künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen. Das gab US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Donnerstag bekannt. Die EU kündigte Vergeltungszölle an. "Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.