Deutschland will Afrika-Investitionen deutscher Firmen fördern

Berlin (APA/Reuters) - Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller will deutsche Unternehmen so fördern, dass Investitionen in Afrika für sie attraktiver werden. Dazu seien steuerliche Maßnahmen geplant, sagte der CSU-Politiker dem "Handelsblatt" laut Vorausbericht. Gemeinsam mit dem Wirtschafts- und dem Finanzminister wolle er ein passendes Gesetz auf Schiene setzen.

Auf Arbeitsebene hätten die Gespräche zwischen den Ressorts bereits begonnen. Verluste aus Afrika-Aktivitäten sollten steuerlich in Deutschland besser abgeschrieben werden können, kündigte Müller an. Eine solche Regelung gab es bereits bis in die 1980er Jahre. Gerade in der Anfangsphase will der Entwicklungsminister das Investitionsrisiko in Afrika so besser absichern. "Und ich setze mich dafür ein, dass Rücklagen für Investitionen in Afrika steuerlich begünstigt werden."