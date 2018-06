Deutschland und Frankreich fordern Problemkredit-Limit - Dokument

Brüssel (APA/Reuters) - Deutschland und Frankreich schlagen einem gemeinsamen Dokument zufolge eine Obergrenze für Problemkredite in den Bilanzen von Banken in der EU vor. Der Anteil von Wackeldarlehen im Vergleich zu allen Krediten einer Bank solle fünf Prozent nicht übersteigen, hieß es in dem Reuters vorliegenden Papier am Mittwoch.

Ende 2017 schleppten allein die großen Geldhäuser in der Eurozone noch faule Kredite im Umfang von 721 Milliarden Euro mit sich herum. Sie sind eine Hinterlassenschaft der jahrelangen Wirtschaftsflaute nach der Finanzkrise. Vor allem in Ländern wie Griechenland, Portugal und Italien ist das ein Problem, das den dortigen Banken zu schaffen macht.