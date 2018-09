Deutscher Staat muss sich heuer zehn Milliarden Euro weniger leihen

Berlin (APA/Reuters) - Deutschland muss sich angesichts steigender Steuereinnahmen heuer zehn Milliarden Euro weniger am Finanzmarkt leihen als geplant. Das Emissionsvolumen sinke auf 173 Mrd. Euro, teilte die für das Schuldenmanagement des Bundes zuständige Finanzagentur am Donnerstag mit.

Ende 2017 hatte die Agentur in ihrer Jahresvorschau noch eine Summe von 183 Mrd. Euro angepeilt. "Der Finanzierungsbedarf des Bundes und seiner Sondervermögen hat sich seit Jahresbeginn 2018 reduziert", erklärte die Finanzagentur.

Grund dafür ist die gute Konjunktur, die für steigende Steuereinnahmen sorgt. Die Einnahmen aus den Bundessteuern erhöhten sich von Jänner bis August um 14,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Finanzministerium in seinem aktuellen Monatsbericht mitteilte. Dass der Bund sich am Finanzmarkt Geld leihen muss, obwohl er in diesem Jahr erneut einen Haushaltsüberschuss erzielen dürfte, liegt an den Tilgungszahlungen für Altschulden. Allein im vierten Quartal belaufen sie sich auf 42,5 Mrd. Euro.

Neben den nominalverzinslichen Anleihen kann die Finanzagentur in diesem Jahr zusätzlich zwischen sechs und zehn Mrd. Euro über inflationsgekoppelte Papiere einnehmen. Hier zeichnet sich ab, dass die Obergrenze nicht erreicht wird. Das Volumen dürfte stattdessen bei 6,5 bis sieben Mrd. Euro liegen.