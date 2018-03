Deutscher Maschinenbau startet schwungvoll ins Jahr 2018

Frankfurt (APA/dpa) - Deutschlands Maschinenbauer sind mit einem kräftigen Auftragsplus ins Jahr 2018 gestartet. Die Bestellungen stiegen im Jänner um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. Besonders kräftig war die Nachfrage in den Ländern des Euroraumes, die binnen Jahresfrist um knapp ein Viertel zulegte.

Insgesamt gingen bei den exportorientierten Maschinenbauern 14 Prozent mehr Bestellungen aus dem Ausland ein. Das Inlandsgeschäft zog mit einem Plus von ebenfalls 14 Prozent kräftig an. "Der Nachholprozess bei den Investitionen im Inland setzt sich offenbar fort", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.