Deutscher Fluggipfel soll neues Verspätungschaos verhindern

Frankfurt am Main (APA/Reuters) - Flugverspätungen, Annullierungen, lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle - ein Chaos an den deutschen Flughäfen wie in diesem Sommer soll es nicht mehr geben. Das ist das Ziel des Fluggipfels am Freitag in Hamburg. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen dann mit Vertretern von Airlines, Flughäfen und Flugsicherung ein Maßnahmenpaket schnüren.

Denn das Wachstum im europäischen Luftverkehr ist so stark, dass die Rädchen im Getriebe an zu vielen Stellen nicht mehr gut ineinander greifen. Noch länger als die Liste von Vorschlägen der beteiligten Unternehmen, was sie selbst tun können, ist dabei ihr Wunschzettel an die Politik.

"Unsere Branche musste erkennen, dass auch der Himmel Grenzen hat", sagte kürzlich Klaus-Dieter Scheurle, Chef der Deutschen Flugsicherung (DFS) und Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Nach Ansicht des Dachverbandes von Airlines, Flughäfen und Sicherheitsdiensten ist die Flugsicherung in Europa zurzeit der gravierendste Engpass. Dort herrschten Personalengpässe und Beschränkungen durch nationale Zuständigkeiten. "In der Folge gibt es faktisch auch zu wenig Fluglotsen", erklärt BDL-Geschäftsführer Matthias von Randow. Dem internationalen Airline-Verband IATA zufolge haben sich im ersten Halbjahr die von der Flugsicherung verursachten Verspätungen in Europa auf mehr als 47.000 Minuten verdoppelt. Im Juni schlug die europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol Alarm: Bei einem erwarteten Wachstum des Luftverkehrs um 53 Prozent bis 2040 europaweit steige die Zahl der von bis zu zweistündigen Verspätungen betroffenen Fluggäste von heute rund 50.000 täglich auf 470.000.

Vor drohenden Engpässen warnte die EU-Kommission schon Anfang des Jahrtausends, doch ihr Konzept für einen einheitlichen europäischen Luftraum mit einer grenzübergreifend arbeitenden Flugsicherung scheiterte an nationalen Interessen der EU-Mitgliedstaaten. Um den Flaschenhals zu weiten, müsste nach Vorstellung des BDL das staatliche Budget für die Lotsenausbildung kurzfristiger als bisher an den Bedarf angepasst werden. Die Ausbildung dürfte nicht auf nationale Lufträume beschränkt sein, und die Überwachung müsste stärker automatisiert werden. Der BDL setzt deshalb darauf, dass der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer an diesem dicken Brett in Brüssel kräftig bohrt. Die großen EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien müssten ihre Differenzen überwinden, fordert der BDL-Geschäftsführer: "Bei der Flugsicherung in Europa muss mehr kooperiert werden - ein nationaler Zugang, der nur die Beschäftigungssicherung im eigenen Land im Blick hat, hilft da nicht weiter."

Doch nicht nur der Mangel an Lotsen, durch einen Streik in Frankreich noch verschärft, war für das Verspätungschaos verantwortlich. Auch ungewöhnlich viele Unwetter und die Nachwehen der Air-Berlin-Pleite trugen dazu bei. Die Lufthansa-Tochter Eurowings, der Billigflieger Easyjet und der mittlerweile zu Ryanair gehörende österreichische Ferienflieger Laudamotion (ehemals Niki) hatten Mühe, die übernommenen Air-Berlin-Flüge abheben zu lassen. Nicht zuletzt auch als Lehre daraus wollen die Airlines versprechen, Flugpläne zu entzerren und mehr Reserven an Flugzeugen und Personal einzusetzen. Die großen Flughäfen wiederum wollen am Nadelöhr Sicherheitskontrollen ansetzen. Sie wollen Verträge mit den Dienstleistern selbst abschließen anstelle des Bundes, was zu effizienterem Personaleinsatz führen soll. Der Frankfurter Flughafen-Betreiber Fraport hat bereits mehr als 2.000 neue Mitarbeiter eingestellt, um die Abfertigung zu beschleunigen. Fordern wollen die Airports außerdem mehr politische Unterstützung beim Ausbau von Flughäfen, etwa durch beschleunigtes Planungsrecht.

Nicht auf die Tagesordnung kommen soll unterdessen der Streit, den die Lufthansa mit den Flughäfen vom Zaun gebrochen hat. Lufthansa-Chef Carsten Spohr forderte öffentlich, die Zahl der täglichen Starts und Landungen an den großen Flughäfen zu deckeln. In einem Schreiben an das Verkehrsministerium, über das die "Wirtschaftswoche" berichtete, schlug der deutsche Branchenprimus dann eine befristete Absenkung der täglichen Flugzahlen vor. Doch das lehnen die Airports ab, weil dadurch ihre wichtige Einnahmenquelle Gebühren gedrosselt würde. "Die Probleme bei den zu eng getakteten Flugplänen einiger Airlines lassen sich nicht am Boden lösen", sagt der Geschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel. Und Fraport-Chef Stefan Schulte konterte im "Handelsblatt": "Wenn ich Staus auf der Autobahn habe, kann ich doch auch nicht den Leuten verbieten, ihr Auto zu benutzen."