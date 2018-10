Deutscher Einzelhandel schneidet im August schwächer als erwartet ab

Wien (APA) - Die EAA-EnergieAllianz Austria, der Energievertrieb und -handel von Wien Energie, EVN und Energie Burgenland, intensiviert den Erdgashandel in Europa, um damit "beste Konditionen für Kunden und Geschäftspartner" zu gewährleisten. Nun ist die EAA am liquidesten Gashub Kontinentaleuropas, "Title Transfer Facility" (TTF) in den Niederlanden, aktiv, um flexibel auf Preisschwankungen reagieren zu können.