Deutsche Wirtschaft: G-20 müssen gegen Protektionismus vorgehen

Buenos Aires/Berlin (APA/dpa) - Die deutsche Wirtschaft hat die G-20 aufgefordert, gegen Abschottungstendenzen in der Weltwirtschaft vorzugehen. "Handelsbarrieren und Abschottung schützen langfristig niemand, gefährden aber wirtschaftlichen und darauf fußenden sozialen Fortschritt für alle Menschen", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer anlässlich eines Treffens des Wirtschaftsnetzwerks Business 20 (B-20) in Buenos Aires.

"Es ist vordringliche Aufgabe der G-20, die gefährliche Protektionismus-Spirale zu durchbrechen und das multilaterale Handelssystem entschlossen zu stärken."

Damit kritisierte Kramer auch indirekt die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump, der als Gegner von Freihandel gilt und stattdessen auf Protektionismus und bilaterale Abkommen setzt. Der Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ist offizieller Vertreter der deutschen Wirtschaft bei der B-20-Tagung, die noch bis diesen Freitag in der argentinischen Hauptstadt stattfindet.

Protektionismus führe in eine Sackgasse. "Deshalb muss jedes Ping-Pong-Spiel von immer neuen und höheren Zöllen aufhören", sagte Kramer mit Blick auf den Handelskonflikt zwischen den weltgrößten Volkswirtschaften USA und China. Die führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20-Staaten) müssten vielmehr ihre Arbeitsmärkte "offener, dynamischer und inklusiver" gestalten. Gerade in Ländern wie Deutschland mit Fachkräftemangel sei ein Zuwanderungsrecht vonnöten, "das sich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert", sagte Kramer. Er lobte das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der deutschen Regierung als "Schritt in die richtige Richtung".