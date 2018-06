Deutsche Regierung sieht Euro-Reform-Entscheidungen erst im Dezember

Brüssel (APA/Reuters) - Die deutsche Bundesregierung hat die Erwartungen an den Euro-Gipfel am Freitag in Brüssel gedämpft. Die deutsch-französischen Vorschläge hätten "eine neue Dynamik" in die Debatte über ein Eurozonen-Budget gebracht, sagte ein Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin. Aber es sei klar, dass man die Fragen noch nicht bei der ersten Diskussion klären werde können.

Bei der Vollendung der Bankenunion und der Weiterentwicklung des Europäischen Rettungsmechanismus ESM sei man dagegen bereits weiter. Die EU-Regierungen treffen sich am zweiten Gipfeltag in Brüssel am Freitag zu einem Eurozonen-Treffen. Daran nähmen aber nicht nur die 19 Euro-Staaten, sondern alle 27 EU-Länder (ohne Großbritannien) teil, hieß es in Regierungskreisen.

Offen sei beim Eurozonen-Budget aber etwa die Frage, wo dieses angesiedelt werde, also ob er am Ende doch Teil des normalen EU-Haushalts sein solle. Unklar sei zudem, aus welchen Finanzmitteln er sich speise. Deutschland und Frankreich hätten in der Meseberger Erklärung bewusst viele Punkte offen gelassen. Die Bereitschaft der Euro-Partner sei größer, sich auf einen Grundkonsens zu einigen als von Deutschland und Frankreich einen Vorschlag mit allen Details zu erhalten. Er erwarte, dass auf dem Dezember-Gipfel detailliert über das Thema gesprochen werde.