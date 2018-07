Deutsche Industrie schafft unerwartet kräftiges Auftragsplus

Berlin (APA/Reuters) - Nach vier Rückgängen in Folge hat die deutsche Industrie im Mai überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Das Neugeschäft stieg um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten nur ein Wachstum von 1,1 Prozent erwartet.

"Der Auftragsbestand ist weiterhin sehr hoch und das Geschäftsklima trotz Eintrübung deutlich besser als im langjährigen Durchschnitt", fügte das Ministerium hinzu. "Die Industriekonjunktur dürfte daher in den kommenden Monaten moderat aufwärtsgerichtet bleiben."

Die Auslandsnachfrage stieg im Mai insgesamt um 1,6 Prozent. Dabei erhöhten sich die Bestellungen aus der Eurozone kräftig um 6,7 Prozent, während das Geschäft mit dem Rest der Welt um 1,3 Prozent nachließ. Die Inlandsnachfrage kletterte um 4,3 Prozent.

Viele Ökonomen gehen davon aus, dass der Aufschwung in Deutschland den Höhepunkt bereits hinter sich hat. Viele Fachleute und Forschungsinstitute haben deshalb und auch wegen Risiken durch den Handelsstreit mit den USA ihre Konjunkturprognose für 2018 auf knapp 2 Prozent gesenkt.