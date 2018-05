Deutsche Industrie mit drittem Auftragsminus in Folge

Wien (APA) - China baut seinen Einfluss in Osteuropa (CEE) seit einigen Jahren aus, ist dabei aber nicht so erfolgreich wie erwartet. "Unserer Ansicht nach ist das aktuelle Niveau der chinesischen Präsenz in der Region nicht bedrohlich und sollte keinen signifikanten Einfluss auf diese Märkte haben", heißt es in einer Analyse der Erste Group.