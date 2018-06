Deutsche Exporte schrumpfen - Produktion ebenso

Berlin (APA/Reuters) - Der britische Finanzminister Philip Hammond hat der EU versichert, dass sein Land auch nach dem Brexit an der Seite Europas für den Freihandel eintreten wird. "Wir sind alle sehr besorgt über die US-Entscheidung von letzter Woche, Importzölle auf Stahl und Aluminiumlieferungen aus Europa und anderen Teilen der Welt einzuführen", sagte Hammond am Freitag in Berlin.