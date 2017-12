Berlin (APA/Reuters) - Die deutsche Bundesregierung hat sich erleichtert gezeigt, dass die US-Steuerreform mit Blick auf mögliche Belastungen für deutsche Exportunternehmen offenbar entschärft worden ist. "Es ist für uns eine gute Nachricht, dass es so aussieht, als wäre die Excise Tax nicht mehr Bestandteil", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch in Berlin.

In vorigen Entwürfen sei diese Steuer noch enthalten gewesen, was angesichts internationaler Lieferketten Anlass zur Sorge gegeben habe. Die Excise Tax wäre eine Art Importsteuer gewesen, mit der Vorleistungen und Produkte aus dem Ausland bei der Einfuhr in die USA belastet worden wären.

Wirtschafts- und Finanzministerium wollen nach eigenen Angaben eine umfassende Bewertung der US-Steuerreform erst vornehmen, wenn das Gesetz von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet worden ist.