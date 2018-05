Deutsche Baubranche erhöht Wachstumsprognose für 2018

Berlin (APA/Reuters) - Dank der guten Konjunktur schraubt die deutsche Baubranche ihre Ziele für 2018 nach oben. "Der Bauaufschwung in Deutschland setzt sich fort, die Vorzeichen für ein gutes Baujahr 2018 sind unverändert günstig", erklärte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) am Mittwoch zu seiner Jahrespressekonferenz in Berlin. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe dürfte nominal um sechs Prozent zulegen.

Im Jänner hatte der Verband nur mit einem Plus von vier Prozent gerechnet. "Bei stärker steigenden Preisen als 2017 dürfte dies einem realen Wachstum von etwa zwei Prozent entsprechen." Für 2019 peilt der HDB ebenfalls ein nominales Plus von sechs Prozent an. "Die Bauwirtschaft bleibt damit auch auf mittlere Sicht eine Stütze der konjunkturellen Entwicklung."

Die Branche begründet ihren Optimismus mit "prall gefüllten Auftragsbüchern". Zum Jahreswechsel lagen die Orderbestände auf einem Rekordniveau von 41 Milliarden Euro - um 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Jänner und Februar kletterten die Bestellungen laut HDB noch einmal um gut 14 Prozent.