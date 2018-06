Deutsche Bank verkauft notleidende Schiffskredite

Frankfurt (APA/Reuters) - Die Deutsche Bank hat sich von einem großen Teil ihrer ausfallgefährdeten Schiffskredite getrennt. Wie das größte deutsche Geldhaus am Dienstag in Frankfurt mitteilte, wurde ein Portfolio notleidender Kredite im Nominalwert von einer Milliarde Dollar (861 Mio. Euro) an die beiden Investoren Oak Hill Advisors und Värde Partners verkauft. Die Transaktion solle im 3. Quartal abgeschlossen werden.

Die Deutsche Bank betonte, am Geschäft mit der Finanzierung von Schiffen festhalten zu wollen. Kürzlich hatte schon die von Kreditproblemen im Schiffssektor schwer getroffene HSH Nordbank neue Engagements angekündigt.