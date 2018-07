Deutsche Automobilbranche hofft auf Annäherung von USA und EU

Milwaukee (Wisconsin) (APA/dpa) - Der im Dauerfeuer der Kritik von US-Präsident Donald Trump stehende Motorradbauer Harley-Davidson hat im vergangenen Quartal deutliche Abstriche machen müssen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum fiel der Nettogewinn um mehr als sechs Prozent auf 242,3 Mio. Dollar (206,81 Mio. Euro), wie Harley-Davidson am Dienstag am Firmensitz in Milwaukee (US-Bundesstaat Wisconsin) mitteilte.