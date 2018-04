Daimler machte im ersten Quartal trotz Rekordverkäufen weniger Gewinn

Washington (APA/Reuters) - Die US-Konjunktur hat in den vielfach von Eis und Schnee geprägten Wintermonaten an Schwung verloren. Zwischen Jänner und März stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur noch mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,3 Prozent, teilte das Handelsministerium am Freitag mit. Experten hatten mit einem noch kräftigeren Rückgang auf 2,0 Prozent gerechnet, nach einem Plus von 2,9 Prozent Ende 2017.