Computerhersteller Dell verringerte Verlust

Washington/Peking (APA/Reuters) - Wenige Tage vor dem Gipfeltreffen der sieben führenden Industrienationen (G-7) feuert US-Präsident Donald Trump den Handelsstreit mit anderen wichtigen Wirtschaftsmächten weiter an. Er warf am Montag China und Kanada Handelsbarrieren auf Agrarprodukte vor. "Inakzeptabel!", twitterte Trump. In dem Zusammenhang kritisierte er chinesische Aufschläge auf Sojabohnen.