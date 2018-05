Cloud-Geschäft verhilft SAP-Rivalen Saleforce zu Umsatzsprung

San Francisco (APA/Reuters) - Der SAP-Rivale Salesforce hat dank eines starken Cloud-Geschäfts einen Umsatzsprung gemacht. Für das erste Quartal gab der US-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss in New York einen Umsatz von drei Mrd. Dollar (2,58 Mrd. Euro) bekannt, ein Anstieg von etwa einem Viertel und mehr als von Experten erwartet.

Der Gewinn lag bei 344 Mio. Dollar nach einer Million im Vorjahresquartal. Im nachbörslichen Handel legten die Salesforce-Papiere zunächst um 1,3 Prozent zu.

Salesforce gilt als Pionier im Geschäft mit Cloud-Software. Während Wettbewerber wie SAP und Oracle lange fast ausschließlich auf den Verkauf von Lizenzen setzten, bietet die Firma aus San Francisco seit 1999 Unternehmensanwendungen aus dem Internet an.