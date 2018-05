Christoph Kulterer hört als Kärntner IV-Präsident auf

Klagenfurt (APA) - Der Präsident der Kärntner Industriellenvereinigung, Christoph Kulterer, wird im Juni nicht mehr für diese Funktion kandidieren. Das gab des Chef des Unternehmens Hasslacher Norica Timber am Montag vor Journalisten bekannt. Kulterer hatte die Funktion seit sechs Jahren bekleidet, nun habe er sich entschieden, nicht noch einmal zu kandidieren.

Als Nachfolger hat das Präsidium der Industriellenvereinigung Timo Springer vorgeschlagen. Springer ist seit 2012 Geschäftsführer der Springer Maschinenfabrik in Friesach, die Maschinen für die Holzindustrie herstellt. Theoretisch könnte es einen Gegenkandidaten geben, üblicherweise wird aber der Vorschlag des Präsidiums akzeptiert.

Kulterer erklärte als Grund für seine Entscheidung, sein Unternehmen Hasslacher Norica Timber sei in den letzten Jahren enorm gewachsen und erfordere viel persönlichen Einsatz. Der 47-Jährige meinte, die vergangenen sechs Jahre seien "eine spannende Zeit" gewesen, in der sich in Kärnten viel verändert habe. Für die Zukunft forderte er eine Beschleunigung von Behördenverfahren, wichtig sei aber auch ein Standortmarketing, denn Kärnten wirke bisher wenig einladend für junge Talente im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich.