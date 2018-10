Chinesische Hausgeräte-Firma Haier geht an deutsch-chinesische Börse

Frankfurt (APA/Reuters) - Der chinesische Hausgeräte-Hersteller Haier macht mit seinem Plänen für einen Börsengang in Frankfurt ernst. Etwa ab dem 15. Oktober könnten die sogenannten D-Aktien gezeichnet werden, teilte das chinesische Unternehmen am Freitag mit. Haier wäre damit das erste Unternehmen, das rund drei Jahre nach der Gründung der chinesischen Plattform Ceinex in Frankfurt ein Zweitlisting hat.

Die Haier-Aktie ist bisher nur in Shanghai notiert. Das Unternehmen bietet ohne Platzierungsreserve bis zu 400 Millionen Aktien an. Gemessen am aktuellen Aktienkurs könnte Haier damit mehr als 800 Millionen Euro einsammeln.

Durch die Notierung der D-Aktien wolle Haier seine Finanzierung auf eine breitere Basis stellen und die Bekanntheit der Marke steigern, begründete das Unternehmen den Schritt an die Ceinex. Aktuell kommt das Unternehmen auf einen Börsenwert von rund 12,7 Milliarden Euro.

Qingdao Haier ist mit seinen Waschmaschinen und Kühlschränken auch in Europa ein Begriff. Die Chinesen sind seit Jahren Weltmarktführer und hatten 2017 bei sogenannter "weißer Ware" 2017 einen Marktanteil von 13,3 Prozent. Haier ist weiter auf Einkaufstour, nachdem die Chinesen bereits 2016 die Hausgeräte-Sparte von General Electric für 5,4 Milliarden Dollar gekauft hatten. Ende September erwarben sie den italienischen Haushaltsgeräte-Hersteller Candy für 475 Millionen Euro in bar. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete Haier einen Umsatz von umgerechnet 11,2 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 745 Millionen Euro.

Dass Unternehmen der Volksrepublik auch außerhalb Chinas gelistet sind, hat Tradition. Das Land will damit Ausländern ermöglichen, in seine Firmen zu investieren. Sie haben zumeist keinen Zugang zu den "A-Aktien", die an den Börsen in Shanghai oder Shenzen notiert sind. Daher gibt es "H-Aktien" in der Sonderwirtschaftszone Hongkong, "S-Aktien" in Singapur und "N-Aktien" in New York. Nun sollen "D-Aktien" hinzukommen.

An der Ceinex halten die Deutsche Börse und die größte chinesische Börse Shanghai Stock Exchange (SSE) jeweils 40 Prozent. Die übrigen Anteile liegen bei der China Financial Futures Exchange.

Federführend begleitet wird der Haier-Börsengang von der Deutschen Bank.