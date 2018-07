Chinesische Firma baut und finanziert Autobahn in Republika Srpska

Hagenbrunn (APA) - Die Österreichische Post investiert 50 Mio. Euro in ein Paketzentrum in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg). Der Spatenstich ist am Dienstag erfolgt. Der Vollbetrieb soll laut einer Aussendung "rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft 2019" erreicht sein.