China sieht höhere Risiken für die Wirtschaft im zweiten Halbjahr

Wien (APA) - Der 2015 in Italien gegründete Dienstleistungsvermittler ProntoPro mit Sitz in Mailand ist seit August über die Internet-Plattform ProntoPro.at (https://www.prontopro.at) auch in Österreich vertreten. Bisher hätten sich rund 2.500 Handwerker und Anbieter anderer Dienstleistungen registriert, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Das Wiener Büro ist auch für die Schweiz zuständig.