China bekräftigt Dialogbereitschaft im Handelsstreit mit den USA

Peking (APA/Reuters) - China hat seine grundsätzliche Bereitschaft bekundet, den Handelsstreit mit den USA im Dialog beizulegen. Die Tür für Konsultationen sei immer offen, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Montag. Der Regierung sei es ernst damit, die Probleme "angemessen" über Gespräche zu lösen.

Nach einem Treffen zwischen US-Handelsminister Wilbur Ross und Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He in Peking am Sonntag hatte China die USA vor der Einführung zusätzlicher Zölle gewarnt. Andernfalls seien bis jetzt getroffene Handelsvereinbarungen nichtig.

Die USA kritisieren das Defizit im Handel mit China. Die beiden Länder drohen sich gegenseitig Zölle auf Waren im Gesamtwert von jeweils bis zu 150 Mrd. Dollar (129 Mrd. Euro) an. China hatte sich zuletzt bereiterklärt, deutlich mehr Waren einzuführen - auch aus den USA.