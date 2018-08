China - Vergeltungsmaßnahmen bei weiteren US-Handelsschritten

London (APA/dpa) - Teure Geschäfte in den USA haben dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern BAE Systems in der ersten Jahreshälfte einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt. Unterm Strich stand ein Gewinn von 485 Mio. Britischen Pfund (544 Mio. Euro) und damit 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Hersteller von U-Booten und Kampfjets am Mittwoch in London mitteilte.