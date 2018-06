Chef von britischem Telekomkonzern BT muss Posten räumen

London (APA/Reuters) - Die anhaltenden Probleme des britischen Telekomkonzerns BT kosten Firmenchef Gavin Patterson nun den Posten. Der 50-Jährige werde im Jahresverlauf zurücktreten, kündigte BT-Chairman Jan du Plessis am Freitag an. Ein Führungswechsel sei nach fünf Jahren vonnöten. In der zweiten Jahreshälfte werde die Nachfolge bekanntgegeben. Die BT-Aktie legte im frühen Handel um mehr als zwei Prozent zu.

BT kämpft seit Jahren mit Problemen. Vergangenen Monat kündigte der ehemalige Staatsmonopolist an, jeden zehnten Job und damit insgesamt 13.000 Stellen zu streichen. Das Unternehmen, zudem der größte britische Mobilfunkanbieter EE gehört, verpasste sein Umsatzziel und rechnet auch für die nächsten Jahre nicht mit einem Gewinnwachstum.