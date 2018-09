Chef der Danske Bank tritt wegen Geldwäscheskandal ab

Kopenhagen/Tallinn (APA/Reuters) - Der Chef der dänischen Danske Bank hat wegen eines Geldwäscheskandals seinen Rücktritt angekündigt. "Es ist klar, dass die Danske Bank versäumt hat, im Falle der möglichen Geldwäsche in Estland ihren Verpflichtungen nachzukommen. Das bedauere ich zutiefst", teilte Thomas Borgen am Mittwoch in einer Erklärung mit.

Dänemarks größte Bank senkte zugleich die Erwartungen für den Jahresgewinn auf 16 Mrd. dänische Kronen (2,14 Mrd. Euro) bis 17 Mrd. Kronen von zuvor 18 bis 20 Mrd. Kronen.

Sowohl in Dänemark als auch in Estland ermitteln Staatsanwälte wegen des Verdachts der Geldwäsche in Estland gegen das Institut. Die Danske Bank hatte bereits Lücken bei ihren Vorkehrungen gegen Geldwäsche in Estland eingestanden.