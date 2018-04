CA-Immo-Vorstand gibt keine Empfehlung zu Starwood-Angebot ab

Wien (APA) - Die tschechische Sazka-Gruppe, Mehrheitseigentümerin der Casinos Austria, kauft sich in den kroatischen Sportwetten-Markt ein. Sazka werde von GGR eine Mehrheit an SuperSport übernehmen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. SuperSport sei der kroatische Marktführer für Sportwetten und Online-Sportwetten. Sie besitze Lizenzen und Konzessionen für beide Bereiche, die bis 2025 vergeben werden.