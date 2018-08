C-Quadrat beschloss Ausschluss der Streubesitzaktionäre

Wien/Haikou/Frankfurt am Main (APA) - Die derzeit noch an der Frankfurter Börse notierte Wiener Fondsgesellschaft C-Quadrat hat am vergangenen Freitag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung wie geplant den Ausschluss der verbliebenen Streubesitzaktionäre beschlossen. Der Vorstand gehe nun davon aus, dass die Aktiennotierung in den kommenden zwei Monaten beendet wird, teilte C-Quadrat am Montag der APA mit.

Bei dem Squeeze-out sollen die Anteilseigner 60 Euro je Aktie erhalten. Am Freitag notierten die Papiere an der Börse zuletzt mit 63 Euro. Den Streubesitzaktionäre gehören den Angaben zufolge 1,53 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.

C-Quadrat wurde im April dieses Jahres von der chinesischen Finanzgesellschaft HNA bzw. deren britischer Tochter Cubic mehrheitlich übernommen und hielt zuletzt 98,47 Prozent an C-Quadrat.

Im ebenfalls heute veröffentlichten Halbjahresbericht 2018 weist C-Quadrat für die ersten sechs Monate eine Periodenüberschuss von 4,735 Mio. Euro aus. Das entspricht gegenüber dem Vorjahreswert von 3,224 Mio. Euro einem Plus von fast 50 Prozent.